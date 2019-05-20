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Мошенники придумали дерзкий способ кражи денег через терминалы Сбербанка

09:05
  • понедельник
  • 20 мая 2019

Злоумышленники используют невнимательность клиентов в своих целях

Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт россиян через терминалы Сбербанка.

О схеме рассказала газета "Коммерсант". Сначала преступник подходит к терминалу, выполняет какую-либо операцию, но не завершает ее и уходит. Когда следующий клиент подходит к банкомату, то он видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код. Делать этого категорически нельзя, в противном случае у человека спишутся деньги за ту операцию, которую проводил мошенник.

При этом преступная схема срабатывает только в том случае, когда жертва успевает ввести пин-код в течение 1,5 минуты. После этого терминал прерывает операцию.

В свою очередь в Сбербанке заявили, что все банкоматы надежно защищены, а клиентам нужно быть всего лишь внимательнее при использовании систем самообслуживания.  

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