Да и пошел он! Ирину Шейк утешают после подлого предательства Брэдли Купера

Россиянка проводит почти все время с красавицей-дочкой

Ирина Шейк и Брэдли Купер были одной из самых красивых пар Голливуда. Они прожили вместе почти четыре года. Но, даже несмотря на рождение дочери Леи, знаменитости так и не поженились.

В мае СМИ огорошили поклонников пары известием о расставании. Причина размолвки не сообщалась. Но по слухам, Купер пошел на подлое предательство. Актер закрутил роман на съемочной площадке с Леди Гагой. При этом Брэдли особо не скрывал новое увлечение. К примеру, на церемонию вручения премии "Оскар" Купер пришел с Шейк, но открыто оказывал знаки внимания Гаге.

Пока пара никак не комментирует произошедшее, папарацци нагнетают обстановку. Ирину все чаще снимают гуляющей с дочкой без Брэдли. Ранее такое случалось крайне редко. Актер души не чает в малышке Лее и всегда сам занимался ею.

Поклонники Шейк решили поддержать свою любимицу и буквально завалили ее Instagram комментариями. "Да и пошёл он на ***! Все они козлы!!" - попыталась утешить модель одна из фанаток (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. - Прим.Ред.).

"Ирина роскошная красавица и супермодель, её карьера не зависит от Роналдо или от Купера, так что ему скатертью дорожка!" "Она фантастически красивая. Думаю, вы правы, это слухи. Или он в состоянии крайне сильного кризиса среднего возраста, когда человек начинает делать сумасшедшие поступки", "Она фантастически красивая. Думаю, вы правы, это слухи. Или он в состоянии крайне сильного кризиса среднего возраста, когда человек начинает делать сумасшедшие поступки", - написали поклонники Шейк под последним постом модели в Instagram.