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В Таджикистане сторонники ИГ устроили кровавый бунт в тюрьме

10:10
  • понедельник
  • 20 мая 2019

В результате инцидента погибли 32 человека

В Таджикистане трое сотрудников конвоя и, по меньшей мере, 29 заключённых убиты при попытке массового побега из колонии сторонников запрещенной в России террористической группировки ИГ. Об этом сообщает "ТВ Центр".

По данным МВД республики, 30 особо опасных преступников, вооружившись ножами и другим  холодным оружием, потребовали освободить их. Они взяли в заложники троих офицеров, их убили. Позже между преступниками произошла перепалка, которая завершилась перестрелкой с жертвами. Администрация колонии приняла крайние меры, при подавлении беспорядков были ликвидированы несколько особо опасных  заключенных.

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