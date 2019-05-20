В Таджикистане сторонники ИГ устроили кровавый бунт в тюрьме

В результате инцидента погибли 32 человека

В Таджикистане трое сотрудников конвоя и, по меньшей мере, 29 заключённых убиты при попытке массового побега из колонии сторонников запрещенной в России террористической группировки ИГ. Об этом сообщает "ТВ Центр".

По данным МВД республики, 30 особо опасных преступников, вооружившись ножами и другим холодным оружием, потребовали освободить их. Они взяли в заложники троих офицеров, их убили. Позже между преступниками произошла перепалка, которая завершилась перестрелкой с жертвами. Администрация колонии приняла крайние меры, при подавлении беспорядков были ликвидированы несколько особо опасных заключенных.