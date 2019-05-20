ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МВФ столкнул Украину в долговую яму

09:36
  • понедельник
  • 20 мая 2019

Запад оставил Украину с многомиллиардными долгами, списанной техниках и старым оружием

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму.

Порошенко поймали на лжи перед европейскими спонсорами
Чего ждут украинцы от нового президента Зеленского

К такому мнению пришел депутат Верховной рады Вадим Рабинович. МВФ должен был "излечить" украинскую экономику, но сделал только хуже. Однако Киев ближайшие пять лет должен выплатить валютному фонду порядка десяти миллиардов долларов. И эти кредиты навязал стране Петр Порошенко, который в понедельник, 20 мая, покинет пост президента.

Рабинович призвал нового главу государства Владимира Зеленского прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом. Ничего, кроме долгов, списанной военной техники и старого оружия, Запад Украине не дал, пишет "Газета.Ru".

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Жители Украины
Жители Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.