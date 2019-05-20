МВФ столкнул Украину в долговую яму

Запад оставил Украину с многомиллиардными долгами, списанной техниках и старым оружием

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму.

К такому мнению пришел депутат Верховной рады Вадим Рабинович. МВФ должен был "излечить" украинскую экономику, но сделал только хуже. Однако Киев ближайшие пять лет должен выплатить валютному фонду порядка десяти миллиардов долларов. И эти кредиты навязал стране Петр Порошенко, который в понедельник, 20 мая, покинет пост президента.

Рабинович призвал нового главу государства Владимира Зеленского прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом. Ничего, кроме долгов, списанной военной техники и старого оружия, Запад Украине не дал, пишет "Газета.Ru".