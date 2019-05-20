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Стершей до крови ноги Бузовой предрекли судьбу Началовой

09:59
  • понедельник
  • 20 мая 2019

Певица легкомысленно относится к собственному здоровью

Ольга Бузова показала, какой ценой ей даются успех и слава. Певица выложила в Instagram фото стертых до крови коленей.
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"Успех - это не случайность, как привыкли думать некоторые. Это огромная и тяжелая работа, упорство, трудоспособность, настойчивость, а иногда и боль", - написала Бузова, отметив, что идет к своей цели через синяки и усталость, и ни о чем не сожалеет.

Подписчики Ольги были шокированы кадром. Народ призвал певицу бережнее относиться к своему здоровью. Некоторые напомнили Бузовой о трагической судьбе Юлии Началовой, отметив, что такое может случиться и с ней.

"Оля, угомонись, вспомни Юлию Началову", "Оль, это как? Аккуратней, мы переживаем. смотреть страшно. до слез", "Бедная. Оленька, ты очень сильная. У тебя все получится", "Смотри не повтори судьбу Началовой", - написали в комментариях под фото фанаты певицы (орфография и пунктуация авторов сохранены. - Прим.Ред.).

Отметим, что Ольга Бузова действительно очень много работает. Она ездит по всей стране с концертами, ведет шоу "Дом 2", играет в театре и создает собственную одежду.

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