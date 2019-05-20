Кому в России стали платить больше

Зарплаты выросли в трех отраслях

Центробанк сообщил, у каких работников в 2019 году выросли зарплаты. Это строители, продавцы и россияне, занятые в обрабатывающей промышленности, говорится в документе департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Как пишет газета "Известия", доходы этих людей выросли до 6–9%. Главными аутсайдерами по росту зарплат в I квартале текущего года стали сотрудники финансовой сферы - их оклады сократились более чем на 1,5%. Очень медленно растут зарплаты госслужащих и медицинских работников.

Эксперты считают, что рост доходов происходит в тех отраслях, которые постепенно выходят из депрессивного состояния и где зарплаты были относительно низкими. В целом же по рынку труда улучшения ждать не стоит из-за замедления темпов ВВП.

Ранее россиянам пообещали, что их доходы резко возрастут в 2020 году. Как подсчитали специалисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, рост составит 2,9%. Основная причина увеличения благосостояния граждан - увеличенные зарплаты в частном секторе, а также повышение пенсий.

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