Умер шансонье Нильда Фернандес

Он записал несколько песен с Борисом Моисеевым

Франко-испанский шансонье Нильда Фернандес скончался на 62 году жизни.

Певец умер в своем доме на юге Франции, причиной смерти стала сердечная недостаточность, пишет "Газета.Ru".

В 2000-х годах Фернандес записал несколько песен с Борисом Моисеевым, среди них "На перекрестке двух дорог", "День и ночь", "Боль разлуки". Музыкант часто бывал в России, выступал на разных площадка страны, организовал серию концертов "Французские сезоны" в Москве.

Нильда Фернандес родился 27 октября 1957 года в Барселоне, а затем переехал во французский Лион. Широкую популярность приобрел после песни Madrid, Madrid.