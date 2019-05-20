Какие изменения внесли в сдачу ЕГЭ-2019?

Возможность списать сведена на нет

Школьники восьми регионов России, которые будут сдавать ЕГЭ в 2019 году, смогут лично смотреть, как сканируются их работы при проверке.

Об этом газете "Известия" заявил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. В эксперименте будут участвовать Ивановская, Ленинградская, Тверская, Смоленская, Московская и Ярославская области, а также Мордовия и Тува.

Ученики получал зашифрованные файлы по "защищенным каналам интернета", варианты распечатают прямо в аудитории. После экзамена выпускники смогут посмотреть на проверку своей работы. Такой подход позволит бюджету экономить 250 миллионов ежегодно.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2019 году пройдет с 27 мая по 1 июля.