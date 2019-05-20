ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Какие изменения внесли в сдачу ЕГЭ-2019?

10:26
  • понедельник
  • 20 мая 2019

Возможность списать сведена на нет

Школьники восьми регионов России, которые будут сдавать ЕГЭ в 2019 году, смогут лично смотреть, как сканируются их работы при проверке.

Об этом газете "Известия" заявил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. В эксперименте будут участвовать Ивановская, Ленинградская, Тверская, Смоленская, Московская и Ярославская области, а также Мордовия и Тува.

Ученики получал зашифрованные файлы по "защищенным каналам интернета", варианты распечатают прямо в аудитории. После экзамена выпускники смогут посмотреть на проверку своей работы. Такой подход позволит бюджету экономить 250 миллионов ежегодно.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2019 году пройдет с 27 мая по 1 июля.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Главное сегодня
Единый государственный экзамен
Единый государственный экзамен
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.