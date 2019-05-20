Зеленский принял присягу президента Украины

На Украине официально новый президент и верховный главнокомандующий

Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Церемония инаугурации прошла в сессионном зале Верховной Рады. Избранный глава государства принёс присягу и получил официальные символы власти. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Процедура инаугурация президента Украины расписана по минутам. Владимир Зеленский однако пожаловался, что придется произносить присягу перед депутатами верховной рады, а не обычными людьми. И чтобы хоть как-то показать, что он все-таки ближе к народу - пригласил всех желающий в мариинский парк перед зданием парламента.

В понедельник он пришел пешком в парламент. Прошлые президенты Украины сразу подъезжали к Раде на автомобиле. Избранного президента встретил почетный караул. Когда на пять лет назад этот же путь проделывал Петр Порошенко, один из солдатов упал, что некоторые посчитали плохим знаком. На этот раз все прошло без неожиданных сюрпризов. Торжественное заседание рады открыл спикер парламента, после чего прозвучал гимн Украины. Андрей Парубий представил почетных гостей.

После этого глава центральной избирательной комиссии огласил окончательные, официальные данные выборов. Во втором туре Зеленский победил, набрав 73,22% голосов. За него проголосовало порядка 13,5 миллиона человек. Глава Конституционного суда объявляет о законности избрания президента и приглашает того на трибуну. Зеленский, положив руку на Конституцию и на Пересопницкое Евангелие, произнес текст присяги.

"Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный Президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире", - зачитал он текст.

На Украине официально новый президент и новый верховный главнокомандующий. О своих планах, как дальше он проведет свой первый рабочий день, Владимир Зеленский не рассказал. По мнению политологов, праздновать времени нет. На ближайшие полгода график довольно плотный: попытаться не растерять доверие граждан, чтобы команда "Зе" удачно прошла еще и парламентские выборы.

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