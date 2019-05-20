Появились подробности теракта у пирамид в Египте

В Сети опубликованы фото, сделанные очевидцами в первые минуты после подрыва туристического автобуса

17 человек пострадали в результате теракта в Египте. Радиоуправляемая бомба была заложена на обочине дороги одного из самых популярных маршрутов. Взрыв прогремел рядом с туристическим автобусом. Россиян в числе пострадавших нет. Полиция проводит расследование.

Туристы из Египта и ЮАР направлялись на экскурсию к главной достопримечательности Гизы. Комплексу пирамид. Оставалось проехать всего пару километров. Кто-то уже любовался видами на усыпальницу Хеопса. Но едва автобус свернул на кольцевой и поравнялся со стройплощадкой, где возводят новый музей, как прогремел мощный взрыв.

В понедельник полицейские сообщили, что это был теракт. А в основе самодельной бомбы - тротил. Мощность устройства, примерно два килограмма. Главный удар пришелся в правый борт автобуса. Осколками фугаса, а также стеклами и обломками шлакоблоков, ранены 17 человек. Десять - египтяне и семеро - туристы из ЮАР. Эти фото, сделанные очевидцами в первые минуты после подрыва (см. видео). Погибших нет.

Автобус был двухъярусный. Пассажирские сиденья находились значительно выше, чем место закладки фугаса. И потому основная волна самых опасных осколков угодила в металлическую обшивку салона и багажный отсек. На окнах водителя - несколько крупных вмятин от камней. У автобуса поврежден радиатор.

Установлено, что бомбу террористы спрятали за декоративный бетонный забор около дороги. Осколки кирпичей и строительного мусора разбросаны в радиусе 30 метров. Криминалисты собирают фрагменты бомбы.

В полиции не сомневаются, что объект покушения - именно туристы. И теракт уже второй за полгода. В декабре, здесь же, в Гизе, боевики подорвали автобус с гражданами Вьетнама. Тогда погибли три человека и десять были ранены. По мнению местных властей, как и во всех аналогичных случаях на Синайском полуострове и столице Египта, за терактами стоят группировки запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".