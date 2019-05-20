"Черные жилеты" заблокировали работу парижского аэропорта

Терминал перекрыли более 500 нелегальных мигрантов

В крупнейшем аэропорту Франции парижском "Шарль-де-Голле" более 500 нелегальных мигрантов заблокировали один из международных терминалов. Демонстранты называли себя "чёрными жилетами" и выступали против ужесточения политики властей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

По словам очевидцев, протестующие требовали встречи с премьер-министром страны, а также хотели увидеть генерального директора крупнейшей французской авиакомпании, так как считается, что он заключил особое соглашение с правительством и зарабатывает на депортации беженцев. Сообщается, что демонстрация продлилась недолго и закончилась без столкновений.