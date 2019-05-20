Что стоит за агрессивной риторикой США в адрес Ирана и Китая

Белый дом продолжает экономическое наступление на противников

США не допустят появления ядерных вооружений у Ирана. При этом Вашингтон намерен ограничиться "экономическим вторжением". Такое заявление сделал Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. Кроме того, США усилили давление в отношении Китая. Несколько американских IT-корпораций приостановили бизнес с компанией Huawei. По мнению экспертов, это приведёт к глобальным изменениям на рынке мобильной связи.

Бойкот IT-гиганту Huawei объявили сразу несколько американских компаний. Но в авангарде - корпорация Google. Контракт с китайским производителем разорван. Он больше не будет получать обновлений операционной системы Android. Пострадают, в первую очередь, миллионы клиентов Huawei. Теперь ни доступа к сервисам, ни техподдержки.

"Huawei сможет использовать только ту версию системы Android, которая находится в свободном доступе. Доступа к патентованным приложениям и сервисам Google у неё не будет. Мы выполняем распоряжение и рассматриваем возможные последствия", - сообщили в Google.

В Китае большинство сервисов Google и без того заблокированы, поэтому на работе Huawei в домашнем регионе демарш американской корпорации вряд ли скажется. А вот продажи за рубежом могут сильно упасть. Это приведет к изменению расклада сил на мировом рынке мобильной связи. Google объявила о своем решении после того, как американские власти внесли Huawei в черный список компаний, чья деятельность угрожает нацбезопасности США.

Ранее Вашингтон обвинял корпорацию в техническом шпионаже, сборе секретных данных и получении финансирования от Пекина - с ним Соединенные Штаты ведут торговую войну. Между двумя странами идут переговоры по заключению экономического соглашения - однако пока договориться не получается. Не исключено, что ситуация с Huawei для Вашингтона - еще один способ надавить на власти Поднебесной и склонить к заключению сделки на своих условиях. Белый дом продолжает экономическое наступление и на другого своего противника - Иран. Об этом Дональд Трамп прямо заявил в интервью американскому телеканалу.

"Я положил конец иранской ядерной сделке. И, должен вам сказать, я понятия не имел, что последствия для Ирана будут столь сильными. С точки зрения экономики страна полностью опустошена. Я не из тех, кто хочет ввязываться в войну, потому что она вредит экономике и убивает людей. Если вторгаться, то экономически", - сказал Трамп.

В Персидском заливе сейчас находится ударная группа американских ВМС. В Вашингтоне утверждают: несколько авианосцев и ракетный комплекс Patriot направлены к берегам Ирана в ответ на готовность Исламской республики проводить наступательные операции на США. И, как написал глава Белого дома, Америка готова ответить.

"Если Иран хочет войны, то ему официально придёт конец. Никогда больше не угрожайте Соединённым Штатам!" – написал он в Twitter.

При этом в Тегеране официально заявляли, что войны не хотят и не верят в ее возможность. За агрессивной риторикой США, как говорят эксперты, стоит стремление ослабить влияние Ирана на Ближнем Востоке и продавить свои экономические интересы.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".