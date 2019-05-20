Подари жизнь: пятилетнему Владу с лейкозом срочно нужна помощь

Ребенку необходимо пройти курс дорогостоящего противоопухолевого препарата

Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение пятилетнего Влада Ильина. У ребёнка - острый лимфобластный лейкоз. Требуется курс дорогостоящего противоопухолевого препарата. На покупку необходимо почти миллион рублей. Таких денег у семьи нет. Помочь Владу может каждый из нас.

Владику Ильину из Астрахани всего год. А он уже научился общаться по видеосвязи с бабушкой и дедушкой и даже разучивает с ними онлайн весёлые песенки.

Другого способа увидеть родных у маленького Влада пока нет. Три месяца назад мальчик стал чахнуть буквально на глазах. В сопровождении реаниматолога семью срочным рейсом из Астрахани направили в Москву с подозрением на рак крови. В Центре детской гематологии им. Димы Рогачева, куда ребёнка доставили в тяжёлом состоянии, поставили диагноз: острый лимфобластный лейкоз.

"Когда мы приехали сюда, у него было 86% уже бластных клеток. То есть это практически несколько дней-неделя - и его бы не было. Но он при этом абсолютно весёлый был, улыбался, жизнерадостный. Он борец", - сказала Анна Ильина.

Маленький улыбчивый борец стойко перенёс два курса интенсивной химиотерапии, приём гормонов и бесконечные болезненные уколы. И вот наступила долгожданная ремиссия. Но в случае Влада говорить об исцелении рано.

"С пациентами, которые заболели на первом году жизни сложнее в том смысле, что у них чаще, чем у пациентов других кагорт возникают рецидивы. Вот эта генетическая поломка, которая обуславливает возникновение лейкоза, как скоро она уходит на терапии, то есть как быстро мы достигаем так называемой молекулярной ремиссии, то есть её отсутствия: если мы этого не добиваемся, несмотря на кажущийся успех, например, морфологическую ремиссию, отсутствие каких-то клинических проявлений опухоли, тем не менее, рецидив неизбежен", - сказала врач-гематолог ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Вероника Фоминых.

Говоря простым языком, сейчас в организме Влада удалены все бластные, то есть раковые клетки. Но кроветворный механизм по-прежнему генетически запрограммирован неверно, и они могут опять появиться в любой момент и тогда уже станут непобедимы. Предотвратить их появление сегодня стало возможно благодаря новейшему противоопухолевому препарату "Блинцито".

"Наша цель - и мы на это очень рассчитываем - достичь молекулярной ремиссии. После чего этот эффект будет консолидирован путём трансплантации костного мозга. В качестве источника стволовых клеток будет использоваться один из родителей, то есть мама или папа отдадут часть своего костного мозга пациенту", - пояснила Фоминых.

Шансы на выздоровление после такой терапии у Влада, как и у других малышей с первичным заболеванием крови, очень высоки. Проблема в том, что препарат "Блинцито" - это инновационное и очень дорогое лекарство. Оно ещё не включено в перечень жизненно необходимых, и в больнице его нет. Купить пять флаконов препарата, которые необходимы Владу, его родители должны за свой счёт. Но для них сейчас это просто нереально. Ведь собрать за несколько дней нужно 806 000 рублей!

"Так как я инженер ККТ, я должен постоянно присутствовать на работе. А сейчас мы не можем ребёнка оставить, нужно быть в Москве, и я не могу выйти на полную рабочую ставку. Всё, что могли, мы уже продали, ну а больше взять нам негде", - сказал Виталий Ильин.

Фонд "Подари жизнь" открыл сбор средств, чтобы помочь родителям Влада собрать необходимую сумму. Чтобы спасти жизнь улыбчивому малышу, нужно отправить любую сумму цифрами в тексте СМС на номер 6162. В том, что её храбрый сынишка всё выдержит и обязательно поправится, мама годовалого карапуза не сомневается. Ведь Владик никогда не падал духом. Лишь иногда он может заплакать от обиды, что его отчего-то не ведут гулять на улицу. А он это любит больше всего.

Татьяна Сидорова, Наталья Епифанова. "ТВ Центр".