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Приморье накрыл мощный ливень и шторм (видео)

12:03
  • понедельник
  • 20 мая 2019

Без света остались 25 населенных пунктов

Ураганный ветер и проливные дожди. В Приморье 25 населённых пунктов остались без света из-за мощного циклона. Оборваны десятки линий электропередачи. Ветер местами достигал 30 метров в секунду. В регионе действует штормовое предупреждение.

Мощный ливень и шторм. Циклон прошел почти по всей территории края. Порывы ветра обрывали линии электропередачи. Без света остались 25 населенных пунктов. Аварийные бригады ведут восстановительные работы. Ухудшения погоды ждали, но не все успели подготовиться. В поселке Новолитовск под строящимся мостом поток реки смыл дорожную технику.

Во Владивостоке за ночь выпало более 40 миллиметров осадков. Сильный ветер повалил более 20 деревьев. Некоторые упали прямо на припаркованные машины. Пострадавших нет. Дорожную ситуацию осложнял сильный туман. И сошедший с сопок грунт. На трассах - многочисленные аварии.

Циклон пришел в Приморье из Китая.  По мнению синоптиков, это не типичная погода для региона в этот период. Обычно сильные дожди ожидаются к середине июня.

Сейчас погода стабилизировалась. На большей части края дожди прекратились. Но синоптики не радуют прогнозами. На следующей неделе в регионе вновь ожидают сильные осадки.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра".

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