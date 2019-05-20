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Летящая походка Зеленского на инаугурации насмешила народ

10:44
  • понедельник
  • 20 мая 2019

Новый президент весело вступает в должность

Владимир Зеленский отправился в зал Верховной рады на свою инаугурацию пешком. На опубликованном в Сети видео можно заметить, что Зеленский легкой походкой преодолел расстояние от площади до колонн здания парламента.
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Несмотря на то, что Зеленский выбрал способ передвижения, близкий к народу, интернет-пользователи все равно нашли к чему придраться. "На презентацию новой юморески", "Зеленский пошел вприпрыжку", "Кто не скачет - тот москаль!", "Цирк продолжает работу", - написали они.

Церемония инаугурации началась в 10:00 по московскому времени. Сначала избранный президент произнесет присягу украинскому народу, а затем официально вступит в должность главы государства.

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