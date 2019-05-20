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Зеленский раскрыл секрет своего успеха

10:38
  • понедельник
  • 20 мая 2019

Избранный президент сделал заявление перед инаугурацией

В Киеве прошла инаугурация президент Украины Владимира Зеленского. Политик прибыл на церемонию пешком.

У здания Верховной Рады он сделал остановку и поговорил с людьми. Народ встречал нового главу государства аплодисментами и криками. Один из присутствовавших спросил, в чем секрет успеха президента. 

"Быть ближе к людям — наша главная фишка", — заявил Зеленский.

Еще несколько человек поинтересовались, как себя чувствует политик перед инаугурацией. "У меня нормальное настроение", - заявил избранный глава Украины и прошел в зал.

Спустя несколько минут после этого Владимир Зеленский принес присягу и официально вступил в должность президента Украины. "Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа", - заявил он во время церемонии.

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Владимир Зеленский
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