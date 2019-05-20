Первое заявление Зеленского на посту президента

Оно мало чем отличается от речей Петра Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил первое задание, которое он ставит перед собой и своей командой.

Новый глава государства намерен вернуть "всех узников Кремля" в состав Украины и прекратить огонь на Донбассе, пишет "Обозреватель".

"Я готов на все, чтобы наши герои не гибли. Я готов на сложные решения, теряя популярность. Готов потерять должность, чтобы наступил мир", – заявил Зеленский во время своей инаугурации.

Затем Зеленский на русском языке обратился к жителям самопровозглашенных ЛНР и ДНР и подчеркнул, что они не чужие для Украины.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года ЛНР и ДНР заявили о своей независимости. Киев начал военную операцию против самопровозглашенных республик. По последним данным, в результате конфликта погибли более 10 тысяч человек. Ситуацию на Донбассе пытается решить Минская контактная группа, куда входит в том числе и Россия. Однако, стороны конфликта не идут на перемирие.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после регионального референдума. Украина его результаты не признала.