Зеленский распустил Верховную Раду

Президент сделал заявление во время инаугурации

Владимир Зеленский во время церемонии инаугурации объявил о своем первом решении на высоком посту. "Я распускаю Верховный совет восьмого созыва", — сообщил президент.

Кроме того в своей речи Зеленский призвал принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, уволить главу СБУ, генпрокурора и министра обороны, а правительство попросил уйти в отставку. "Это далеко не всё, что вы можете сделать, но для начала достаточно. У вас на это будет два месяца", — отметил глава государства.

При этом главной задачей новый президент назвал прекращение войны на Донбассе. По его мнению, первым шагом к этому станет возвращение пленных.

Инаугурация Владимира Зеленского состоялась в Киеве 20 мая. Украина официально получила нового президента и нового верховного главнокомандующего.