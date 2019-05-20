Зеленского грубо перебили во время инаугурации

Невоспитанный депутат решил сделать новому президенту замечание

Новый президент Украины Владимир Зеленский вступил в перепалку с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.

Во время своей речи о людях Донбасса Зеленский перешел на русский язык, что многим находящимся в сессионном зале Верховной рады не понравилось, пишет канал "1+1". Ляшко решил сделать замечание, отметилв, что "на Донбассе понимают украинский язык".

"Они понимают и украинский, и русский. Спасибо, господин Ляшко, что продолжаете делить украинцев", - поставил его на место Зеленский.

Ранее новый президент заявил, что перед ним и его командой стоит первоочередная задача – прекратить войну на Донбассе, а также вернуть утраченные территории. Также Зеленский объявил о роспуске Верховной рады VIII созыва и призвал генерального прокурора, главу СБУ и министра обороны сложить свои полномочия.