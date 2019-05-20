ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленского грубо перебили во время инаугурации

11:24
  • понедельник
  • 20 мая 2019

Невоспитанный депутат решил сделать новому президенту замечание

Новый президент Украины Владимир Зеленский вступил в перепалку с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.

Во время своей речи о людях Донбасса Зеленский перешел на русский язык, что многим находящимся в сессионном зале Верховной рады не понравилось, пишет канал "1+1". Ляшко решил сделать замечание, отметилв, что "на Донбассе понимают украинский язык".

"Они понимают и украинский, и русский. Спасибо, господин Ляшко, что продолжаете делить украинцев", - поставил его на место Зеленский.

Ранее новый президент заявил, что перед ним и его командой стоит первоочередная задача – прекратить войну на Донбассе, а также вернуть утраченные территории. Также Зеленский объявил о роспуске Верховной рады VIII созыва и призвал генерального прокурора, главу СБУ и министра обороны сложить свои полномочия.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.