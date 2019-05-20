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Жена Зеленского светилась от счастья на инаугурации

11:44
  • понедельник
  • 20 мая 2019

Елена Зеленская стала первой леди

В понедельник состоялась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. Вместе с ним в здание Рады приехала его супруга Елена. 

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Сегодня Елена Зеленская стала первой леди Украины. Супруга президента надела на торжественную церемонию молочный деловой юбочный костюм и бежевые лодочки. Волосы она собрала в элегантный пучок, а на лицо нанесла легкий макияж.

"Новый этап. Мы готовы", - подписал совместную фотографию Зеленский.

Владимир и Елена Зеленские женаты с 2003 года, пара воспитывает двух детей: 15-летнюю дочь Александру и шестилетнего сына Кирилла. Изначально Елена не поддержала идею мужа идти в президенты, но затем смирилась и поддержала его в непростой период.

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