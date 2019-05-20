Все секреты раскрыты: чем закончился сериал "Игра престолов"

Восьмилетняя борьба за Железный трон завершилась победой Старков

Телеканал HBO показал заключительную серию последнего сезона "Игры престолов" – сериала с восьмилетней истории, который стал самым дорогим и популярным телешоу современности. Для тех, кому не терпится узнать концовку фэнтезийной саги, ТВЦ.RU пересказывает содержание финальной серии.

В предпоследней серии Дейнерис Таргариен решила пойти по стопам своего отца - безумного короля Эйриса II - и уничтожить всех людей, которые стоят на ее пути к Железному трону. Она испепелила Королевскую гавань, где пряталась Серсея Ланнистер, и убила сотни, а то и тысячи невинных горожан. Новая серия начинается с того, что Тирион Ланнистер, Джон Сноу и Давос Сиворт потерянно бредут по руинам средь обуглившихся трупов. Карлик отбивается от группы и в одиночестве спускается в подземелье полуразрушенного замка, где в груде камней лежат тела его брата и сестры - Джейме и Серсеи. Десница обезумевшей королевы дает волю чувствам и принимает окончательное решение - открыто пойти против Дени.

Тем временем Мать драконов произносит пламенную речь перед своими верными войнами - Безупречными и дотракийцами. Ее красноречию мог бы позавидовать любой фанатичный популист-политик, начиная от Гая Юлия Цезаря и заканчивая Адольфом Гитлером. Дейнерис благодарит своих солдат и призывает их продолжить войну за свободу и благополучие всех жителей Семи Королевств. Реки крови должны пролиться ради мира во всем мире. Ее выступление прерывает Тирион Ланнистер, который осуждает свою жестокую госпожу и швыряет оземь знак десницы. Представительница рода Таргариенов обвиняет карлика в измене (в прошлой серии он освободил пленного брата вопреки воле королевы) и приказывает его схватить. Не остается никаких сомнений, что в самом скором времени Дени произнесет фразу "Дракарис" и ее дракон испепелит непокорного полурослика.

Джон Сноу, как и многие другие, поражен жестокостью своей венценосной возлюбленной, но по-прежнему признает ее королевой. В одной из сцен он едва не устроил потасовку с Серым Червем, который собственноручно резал пленных солдат по требованию Дейнерис. Бастарду лорда Старка и законному наследнику Железного трона больно видеть страдания людей, но приказ королевы для него выше закона и морали. Он молча наблюдает за тем, как Безупречные уводят Тириона Ланнистера в темницу.

Однако червь сомнения грызет Джона Сноу. Он умер и воскрес ради спасения человечества от Короля Ночи, а теперь над миром нависла новая опасность в лице фанатичной тиранши с драконом на поводке. Правильно ли он делает, потворствуя своей любимой? Джон навещает коротконого пленника и вступает с ним в дискуссию о любви и долге. На пороге смерти Тирион как никогда рассудителен и убедителен. Он объясняет Сноу, что Дейнерис, упоенная своим могуществом и ослепленная верой в свою непогрешимость, представляет угрозу для миллионов людей, в том числе для его сестер - Арьи и Сансы Старк, которые хотят сохранить независимость Севера. Этот разговор избавляет Джона Сноу от сомнений.

Джон приходит к Дейнерис, которая упивается победой в тронном зале Красного замка. Перед собой она видит удел всех ее мечтаний - Железный трон, ради которого она выжигала своих врагов огнем на протяжении многих и многих лет. Она хочет поделиться с Джоном своей радостью, но тот набрасывается на королеву с обвинениями, а потом умоляет пощадить пленников и прекратить войну. Никакие аргументы не действуют на Мать драконов. Перед Джоном стоит не мудрая владычица, а безжалостная фанатичка, которая всем и каждому хочет навязать свое представление об идеальном мире. Джон обнимает Дени, нежно целует и всаживает ей в грудь кинжал со словами о том, что она навсегда останется его королевой.

Проливая слезы над телом возлюбленной, Джон слышит за своей спиной шелест драконьих крыльев. Огнедышащий Дрогон обнюхивает тело своей матери, после чего ревет и открывает пасть, в которой уже занялось смертоносное пламя. В этот момент зрителю кажется, что дракон испепелит убийцу Дени, однако столб огня устремляется на Железный трон. Седалище королей, созданное по приказу Эйгона Завоевателя из мечей его врагов, плавится и уходит в небытие. Символ власти уничтожен. Таким образом Дрогон растолковал зрителям, что его мать погубил не Джон Сноу, а жажда властвовать любой ценой.

Следующая сцена переносит нас на несколько месяцев вперед. Снег давно растаял, деревья зазеленели, жизнь берет свое. Все это время, как оказалось, Джон Сноу и Тирион Ланнистер оставались пленниками Серого Червя, которого Дени перед смертью назначила главнокомандующим над Безупречными и дотракийцами. Они не оставили Королевскую гавань, желая свершить правосудие над предателями королевы. Серый Червь, получивший урок милосердия и здравого смысла от своей погибшей возлюбленной Миссандеи, не решается расправиться с преступниками по законам военного времени. Он приводит карлика на суд перед лордами Вестероса, правящими после гибели Серсеи Ланнистер.

Тирион Ланнистер, озабоченный не столько своей судьбой, сколько будущим Семи Королевств, предлагает лордам избрать единого правителя. Начитанный Сэмвелл Тарли призывает всех собравшихся провести всенародный референдум, но его, конечно же, поднимают на смех. Язвительные лорды обещают ему провести голосование среди своих собак и лошадей. Когда веселье затихает, последний из оставшихся в живых Ланнистер объясняет, что королем должен стать Брандон Старк - не по годам мудрый калека, олицетворяющий собой историю, с которой пытался покончить Король Ночи. Все лорды голосуют за Брана, за исключением хозяйки Севера Сансы Старк, которой новоизбранный правитель позволяет сохранить независимость.

Первое решение нового короля касается Тириона Ланнистера. Мозговитый полумуж становится королевской десницей и решает насущные проблемы государства вместе со своими министрами - Бриенной Тарт, Давосом Сивортом, Сэмвеллом Тарли и (неожиданно) Бронном Черноводным. Вторым своим решением Бран отправляет Джона Сноу в почетную ссылку за Стену. Серый Червь пригрозил продолжить войну, если убийца его госпожи останется безнаказанным, поэтому у молодого властителя нет выбора. В итоге безупречные покидают Королевскую гавань, Сноу во главе вольного народа уходит за Стену, Арья отправляется на корабле в неизведанные страны, а Санса становится полноправным правителем Севера. Игра престолов окончена.