Зеленский запретил свои портреты в кабинетах чиновников

Изображение президента - не икона

Новый президент Украины Владимир Зеленский запретил чиновникам вешать его портрет в своих кабинетах.

По мнению Зеленского, избражение президента не является иконой, чтобы его вешать на каждую стену., пишет "Обозреватель". Лучше повесьте портреты своих детей, и каждый день смотрите им в глаза", – посоветовал Зеленский.

В понедельник, 20 мая, прошла церемония инаугурации Владимира Зеленского. Новый президент заявил, что перед ним и его командой стоит первоочередная задача – прекратить войну на Донбассе, а также вернуть утраченные территории. Также Зеленский объявил о роспуске Верховной рады VIII созыва и призвал генерального прокурора, главу СБУ и министра обороны сложить свои полномочия.