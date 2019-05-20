С Зеленским на инаугурации случился казус

Сериал "Слуга народа" продолжается на президентском уровне

Во время инаугурации Владимира Зеленского произошло несколько смешных моментов и не очень. У некоторых возникло стойкое ощущение, что они смотрят продолжение сериала "Слуга народа", где Зеленский-актер исполнил главную роль.

Чтобы принести присягу, Зеленскому пришлось подняться на трибуну, положить руку на объемное Евангелие и Конституцию. При росте 166 сантиметров новый президент едва дотянулся до книги, чем вызвал насмешки зрителей, пишет интернет-портал "Дни.ру". Судя по натянутой улыбке Зеленского, он испытал некоторую неловкость в возникшей ситуации.

Когда звучал торжественный гимн, выяснилось, что не все присутствующие в сессионном зале Верховной рады знают его слова. Главная песня страны звучала будто похоронный марш.

Кроме того, когда Зеленский получил удостоверение президента, оно упало – в чем усмотрели дурной знак. Солдат, который держал подушечку с документом, не справился с поставленной задачей и уронил удостоверение на пол. Этот факт может символизировать то, что новый президент покинет пост досрочно. По мнению астролога Влада Росса, может произойти либо во время импичмента, либо в результате успешного покушения.

Ранее новый президент Украины заявил, что перед ним и его командой стоит первоочередная задача – прекратить войну на Донбассе, а также вернуть утраченные территории. Также Зеленский объявил о роспуске Верховной рады VIII созыва и призвал генерального прокурора, главу СБУ и министра обороны сложить свои полномочия.

Видео: инаугурация Владимира Зеленского