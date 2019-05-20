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Дочь Алсу напугали последствиями участия в пересъемке "Голоса"

12:37
  • понедельник
  • 20 мая 2019

Алсу и ее дочь стали изгоями после скандала

Дочь Алсу Микелла Абрамова может пропустить съемки прямого эфира шоу "Голос. Дети", посвященного итогам скандального голосования.
"Алсу-шмалсу!" Лоза эмоционально отреагировал на аннулирование итогов "Голоса"

Как пишет портал "7Дней.ru", телезрители и интернет-пользователи советуют Микелле Абрамовой проигнорировать съемки, чтобы не подвергаться критике со стороны общественности. По мнению фанатов Алсу, певица и ее дочь стали изгоями после скандала с "проплаченным" финалом шоу. 

Ранее ведущий детского "Голоса" Дмитрий Нагиев сказал, что 24 мая телевизионщики расставят все точки над i в истории с накруткой голосов в пользу Микеллы Абрамовой. 

Напомним, компания Group-IB, которая провела расследование после победы дочери Алсу, установила, что за ребенка голосовали боты. "Все должны иметь равные возможности. Если есть баг - его надо фиксить. Если произошла ошибка - её нужно исправлять", - сказал глава фирмы Илья Сачков, когда "Первый канал" решил аннулировать результаты голосования.  

Видео: Микелла Абрамова играет на укулеле
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