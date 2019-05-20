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Российские военные отразили атаку террористов на "Хмеймим"

14:44
  • понедельник
  • 20 мая 2019

Боевики применили реактивные системы залпового огня

В Сирии российские системы ПВО успешно отразили новую атаку боевиков. Как сообщили в Минобороны России, в воскресенье террористы запрещённой в России группировки "Джебхат ан-Нусра" попытались обстрелять пункт базирования "Хмеймим".

Боевики применили реактивные системы залпового огня, расположенные в Идлибской зоне деэскалации, передает "ТВ Центр". Наши ПВО сбили шесть ракет, после чего нанесли точечные удары по району, откуда был произведён запуск. Кроме того, на удалении от "Хмеймима" засекли два вражеских беспилотника. Их также успешно уничтожили. В результате атаки боевиков никто не пострадал, разрушений нет. Пункт базирования работает в штатном режиме.

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