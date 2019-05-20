Президент Зеленский начал обещанную волну отставок

Первыми уйдут Рада и кабмин

Многочисленные отставки в первые часы президентства Владимира Зеленского. Сразу после официального вступления в должность глава Украины объявил о роспуске Верховной Рады и предложил правительству сложить полномочия.

В пока еще непривычном строгом костюме классического покроя новый президент Украины Владимир Зеленский то был строг, обращаясь к депутатам и министрам, то улыбался, разбавляя речь шутками. Первым своей задачей видит в прекращении огня на востоке страны. Этими словами срывает овации. Аплодисменты продолжались почти сорок секунд. Зеленский говорил, что Донбасс и Крым - это Украина, и сетовал на своего предшественника, который не смог решить этот больной для страны вопрос. Несмотря на принятый закон об исключительности украинского языка, который заработает только в июле, говорил и по-русски.

- За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Вони не чужие, вони наши. Они украинцы.

В это время из зала выкрикнул Олег Ляшко, что эти люди понимают украинский. Мол, пусть и Зеленский на нем говорит.

- Они понимают украинский язык. Да. Благодарю. Благодарю за то, что вы продолжаете делить людей, господин Ляшко.

Больше замечаний из зала не было. Следующие по счету овации, когда президент предложил рассмотреть закон об отмене депутатской неприкосновенности. А кабинету министров уйти на покой.

- Правительство не решает наших проблем - правительство и есть наши проблемы. Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда - можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах.

Видео: инаугурация Владимира Зеленского

Кабмин в полном составе смотрел на президента и улыбался. Больше всех - министр иностранных дел Климкин, который заявление об отставке написал еще в пятницу. Тогда же ушёл глава СНБО Александр Турчинов. Чуть позже станет известно, что об отставке попросили министр обороны Степан Полторак и герой Украины - звание присвоил Порошенко - Василий Грицак, глава СБУ.

"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва", - провозгласил Зеленский.

А вот вокруг юридических аспектов этого громкого заявления сейчас наверняка начнутся жаркие споры. На прошлой неделе в раде распалась коалиция и по украинским законам распускать парламент президент права не имеет. Однако, если суд вынесет решение, что коалиция, фактически, перестала существовать намного раньше - Зеленский действительно может отправить Раду в отставку. Пока он не растерял доверие граждан, команда "Зе", наверняка, будет пытаться переформатировать парламент, а вместе с ним и кабинет министров под себя.

Подробности смотрите в репортаже Дмитрия Гусева.

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