Москвичей пригласили на бесплатную диагностику меланомы

Врачи проверят образования на коже и дадут практические рекомендации, как избежать онкологических заболеваний

Бесплатное обследование можно пройти в Москве в рамках Всемирного дня диагностики меланомы. Консультации организованы в филиалах Центра дерматологии и косметологии столичного департамента здравоохранения, которые расположены во всех столичных округах.

Врачи помогут москвичам выяснить, насколько безопасны родинки и другие образования на коже, сообщает "ТВ Центр". И дадут практические рекомендации, как избежать онкологических заболеваний. Специалисты не устают повторять, что успех лечения зависит от того, насколько рано был установлен диагноз.

"Сегодня у нас уже было несколько пациентов и одной из пациенток с диагнозом "базелиома" мы направили на дополнительное обследование. После этого пациентка будет направлена к врачу-онкологу для дальнейшего ведения и иссечения этого образования", - рассказал ведущий специалист Центра неинвазивной диагностики кожи Михаил Кочетков.