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Суд отпустил бросившую дочь в поликлинике женщину

15:31
  • понедельник
  • 20 мая 2019

В ее действиях не нашли состава преступления

В понедельник Савёловский суд Москвы должен был избрать меру пресечения матери, которая в минувший четверг оставила свою малолетнюю дочь в поликлинике на Бутырской улице, и ее сожителю. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Утром задержанных доставили в суд, однако днем - отпустили. Из здания суда их вывели через чёрный ход. С прессой общаться они не стали и буквально сбежали от журналистов. Ранее сообщалось, что по данному факту было  возбуждено сразу несколько уголовных дел: "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка". Сейчас девочка находится под наблюдением врачей, с ней работает психолог.

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