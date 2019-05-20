Суд отпустил бросившую дочь в поликлинике женщину

В ее действиях не нашли состава преступления

В понедельник Савёловский суд Москвы должен был избрать меру пресечения матери, которая в минувший четверг оставила свою малолетнюю дочь в поликлинике на Бутырской улице, и ее сожителю. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Утром задержанных доставили в суд, однако днем - отпустили. Из здания суда их вывели через чёрный ход. С прессой общаться они не стали и буквально сбежали от журналистов. Ранее сообщалось, что по данному факту было возбуждено сразу несколько уголовных дел: "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка". Сейчас девочка находится под наблюдением врачей, с ней работает психолог.