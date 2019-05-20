Станции БКЛ "Авиамоторная" и "Лефортово" откроют до конца года

Первое время они будут работать как продолжение строящейся Некрасовской ветки

Через несколько недель в московском метро будет запущена новая Некрасовская линия. Пока это четыре станции от "Некрасовки" до "Косино", но уже до конца года её продлят до "Нижегородской", и даже до "Авиамоторной" и "Лефортово". Две последние в будущем войдут в состав Большой кольцевой линии.

Основные работы на станции "Авиамоторная" завершены. Работы здесь ведутся с опережением графика. Совсем скоро на станции начнутся отделочные работы. Ее оформят в стиле минимализм. Название – "Авиамоторная" - вдохновило дизайнеров на проект в авиационной тематике. Серебристые колонны будут похожи на детали самолета. Множество светодиодных и неоновых светильников из алюминия создадут ощущение воздушных потоков.

"Авиамоторная" станет первой станцией Большого кольца на востоке столицы. Вместе с "Лефортовской" и "Нижегородской", пока они будут работать как часть розовой Некрасовской ветки метро. Кроме того, на "Авиамоторной" появится целый транспортно-пересадочный узел, рассчитанный на 100 тысяч пассажиров в сутки.

"Здесь, конечно, очень важна увязка с действующей линией метрополитена, железной дорогой. Сегодня мы обсуждали увязку с трамвайной линией, у нас на той стороне большой разворот трамвайных линий. Поэтому это тоже такой большой полноценный транспортно-пересадочный узел", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Работы сейчас ведутся на месте бывшего Лефортовского рынка, после открытия метро здесь появится многофункциональный центр, часть которого отдадут под торговые павильоны.

"В нашей концепции многофункционального центра мы планируем первые два этажа отдать под этот рынок. То есть это порядка пяти-шести метров квадратных. Торговля с хорошим форматом, который сейчас в Москве везде - это и депо, и Центральный рынок, и Даниловский рынок - то есть здесь планируется такая интеграция интересная", - заявил заместитель директора управляющей компании СМУ-1 Метростроя Григорий Феофанов.

Станция "Авиамоторная", восточный участок Большого кольца и Некрасовская ветка метро откроются для пассажиров уже к концу этого года.

Юлия Стёпина, "ТВ Центр".