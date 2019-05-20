"Народный" бизнес открыл двери для всех желающих

Увидеть работу бизнеса изнутри можно в рамках акции "Дни без турникетов"

Увидеть бизнес изнутри реально, в рамках городской акции "Дни без турникетов". Участники в этом году - московские компании. Начинали с нуля, а сегодня уже в топ-рейтинге ведущих предприятий столицы. Увидеть, как это работает, может любой желающий.

На противоположном берегу живет сам Евгений Касперский. Летом он старается брать в аренду лодку и переплывать через водохранилище, а зимой тут все замерзает, и он идет прямо по льду. Теперь известно, где можно встретить основателя одной из крупнейших компаний мира по кибербезопасности. А еще - полюбоваться панорамой на Химкинское водохранилище из его офиса и увидеть, как создаются технологии, которыми пользуются миллионы людей.

"В этот раз конкретно темой "Дня без турникетов" является тема "Народный бизнес. Это означает, что речь пойдет о компаниях, которые создавались в Москве, создавались с нуля, и превратились в большие промышленные объекты или корпорации. Это как нельзя лучше отражает нашу компанию", - сообщил руководитель отдела HR-маркетинга "Лаборатории Касперского" Кирилл Ширяев.

Доступ к бизнесу и производствам изнутри открывает акция "День без турникетов", которую третий раз в этом году проводит департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. В Ситуационном центре ЦОДД можно увидеть в действии интеллектуальную транспортную систему. Например, как из синих светофорных лент на карте создают "зеленую волну".

"Так как у нас маятниковое движение: с утра мы все поехали в центральную часть города, вечером мы его покидаем. Соответственно, светофоры строятся с первого светофора в ленте и до последнего на "зеленую волну", чтобы вы проехали все светофоры на зеленый в направлении движения", - объясняет главный специалист ситуационного центра ЦОДД Эдуард Светлов.

Мечта всех сладкоежек — сладость весом в 4 килограмма. Увесистая конфета с секретом — внутри спрятан рисунок. Конфету душат, потом гладят. На карамельной мануфактуре все производство — ручное. Карамель горячая и очень податливая. Девушки посвящают в нюансы своей редкой и вкусной профессии: карамелье. На этой мануфактуре это означает еще и быть художником: создавать рисунки и правильно подбирать цвета — из натуральных красителей: кожуры моркови, редиса, винограда или лайма. Многометровая сладость улетает за секунды.

Следующая акция "День без турникета" пройдет уже в июле. А это значит, что все, кто хочет своими глазами увидеть бизнес изнутри, могут записаться на бесплатные экскурсии и мастер-классы на сайте мэра Москвы .

Наталья Тарасова, Евгений Рыбин, Илья Коробейников, "ТВ Центр".