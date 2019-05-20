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Аптека на юге Москвы стала притоном наркоманов

15:13
  • понедельник
  • 20 мая 2019

В пункте на Кировоградской популярные у наркоманов капли продают без чека и рецепта

Рецепт не нужен, главное - деньги! В некоторых аптеках лекарства, которые должен выписывать врач, продают без рецептов и по завышенной цене. Покупателей в таких случаях  интересует  вовсе не лечение, а наркотический эффект препаратов.

- Сейчас возьмем с вами палочку, уберем от детской площадки эту гадость…

Повсюду пустые пузырьки от глазных капель и шприцы. А рядом игровая площадка и детский сад.

"Он примерно, облокотившись к забору, присел, достал шприц, укололся, и видим окровавленную с вами вату. Воткнул шприц, и пошел дальше. Адекватность его состояния в этот момент непредсказуема", - сказал координатор проекта "Безопасная столица" Антон Акишин.

Основа препарата - полусинтетическое вещество. По своему прямому назначению облегчает работу офтальмолога при осмотре: расширяет зрачки и борется с сухостью глаз и воспалением. Но наркоманов он притягивает не этим: в больших дозах капли погружают в эйфорию и провоцируют галлюцинации.

Съемка скрытой камерой. В этом аптечном пункте на Кировоградской капли продают без чека и без рецепта по сильно завышенной цене. От популярности этой точки среди определенного контингента уже устали местные жители.

При появлении камеры и людей в форме, фармацевт звонит руководству и некая Кристина, якобы заведующая аптекой, по громкой  связи факты продаж запрещенных препаратов не отрицает.

Подобных аптечных пунктов в Москве немало, но конкретно этому грозят серьезные последствия. Пока за продажу капель мимо кассы грозит штраф, но общественники добиваются уголовной ответственности.

Сегодня только приняли заявление и проверили  документы, а дальше  будет дополнительное расследование, по итогам которого материалы направят в суд.

Наталья Тарасова, Александр Терентьев, Сергей Мещеряков, "ТВ Центр".

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