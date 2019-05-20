Как восстанавливают картину "Иван Грозный и сын его Иван"

В Третьяковке создали уникальную мастерскую

В Третьяковской галерее продолжается реставрация картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Почти год назад житель Воронежа нанёс по полотну несколько ударов металлической стойкой ограждения, пострадал холст и авторская художественная рама. Вандала задержали на месте. Третьяковка собирается взыскать с него 20 миллионов рублей - стоимость восстановления шедевра.

Информацию о ходе реставрации поврежденного полотна Репина с нетерпением ждут не только специалисты, но и рядовые ценители прекрасного. Причем не только в России. Дело в том, что спасение именно этой картины - процесс уникальный. Многое приходится делать впервые. И любые подробности о ходе работ - буквально на вес золота.

Галерея пошла на беспрецедентные меры. Для картины "Иван Грозный и сын его Иван" подготовили специальную мастерскую. Установили огромный реставрационный стол, тоже созданный специально для этой работы. Благодаря ему укрепят авторский холст, иначе красочный слой может осыпаться.

В галерее не скрывают: нападение воронежского вандала - это трагедия. Но в результате, ради срочного спасения шедевра, Третьяковке удалось создать свою лучшую реставрационную мастерскую.

Все работы ведутся согласно заданию, утвержденному по протоколу большого Реставрационного совета. С участием самых лучших специалистов. Причем не только российских. Они же буду следить за процессом. Разумеется, всё, что сейчас происходит в уникальной мастерской, представляет колоссальный интерес. Жаль, нельзя увидеть собственными глазами. Доступ туда по понятным причинам закрыт.

Что касается стоимости работ, то счет идет на десятки миллионов. По меньшей мере, 20 миллионов рублей намерены взыскать с вандала Подпорина. Он сейчас отбывает срок за свою выходку. Большие суммы понадобятся и по окончании реставрации. Галерея намерена надёжно защитить настрадавшееся полотно.

Тем временем на Крымском Валу не иссякает поток желающих увидеть масштабную выставку Репина. Работу "Иван Грозный и сын его Иван" здесь показывать не собирались. Она покидала стены Третьяковки лишь раз - во время эвакуации в годы Великой Отечественной. Но благодаря кураторам, она всё же сюда попала. Пустое место с традиционной табличкой в самом начале экспозиции вызывает бурю эмоций. Не зря уже больше ста лет говорят о невероятной силе этой картины. Оказывается, она заставляет задуматься даже будучи изувеченной и запертой за семью замками.

Ольга Стрельцова, Константин Степанов-Молодов, Алексей Овчинников. "ТВ Центр", Москва.