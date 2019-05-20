Поздравит ли Путин Зеленского с инаугурацией? Отвечает Песков

Необходимо соблюсти определенные условия

Президент России Владимир Путин не намерен сейчас поздравлять Владимира Зеленского со вступлением в должность президента Украины.

По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, российский лидер поздравит украинского коллегу только в том случае, если будут достигнуты первые успехи в урегулировании конфликта в Донбассе и нормализации русско-украинских отношений.

Контактировать с Зеленским в какой-либо форме Путин в ближайшее время не планирует, отметил спикер Кремля, пишет ТАСС.

Что касается заявления Зеленского о возврате Крыма и Донбасса, то Песков в очередной раз подчеркнул, что Крым вошел в состав России на основании законного референдума и других решений по нему быть не может, а относительно самопровозглашенных ЛНР и ДНР то, что это внутриукраинская проблема, которую Зеленский должен решить самостоятельно, основываясь на положения Минских договоренностей.

В понедельник состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Россию не церемонию не приглашали. "Мы приглашали те страны, которые являются нашими партнерами и друзьями", - отметили в МИД Украины.