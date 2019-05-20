Назван зачинщик грядущей Третьей мировой войны

Где начнется новый глобальный конфликт

Один из самых больших страхов человечества – новая мировая война. Люди стараются не думать о том, что когда-нибудь весь ужас, который мир переживал с 1914-го по 1918-й и с 1939-го по 1945 годы может повториться.

И, все-таки, многие периодически обращаются к пророчествам знаменитых предсказателей, таких, как Нострадамус и Ванга. Они касаются и информации о вероятном начале Третьей Мировой войны.

Но был еще один известный пророк. Это американец Альберт Пайк, который жил с 1809-го по 1891 годы. Он был солдатом, поэтом, а также высокопоставленным масоном. И сатанистом. Пайк, в частности, известен тем, что предсказал Первую и Вторую мировые войны, сообщает портал "Южный Федеральный".

Недавно в Сети начали публиковать еще одно его предсказание. Оно касается Третьей мировой войны. По его словам, страшный конфликт зародится на Востоке. Это будет война между Израилем и мусульманским миром. Причем, держать ислам под контролем будут масоны. Рано или поздно они соберут достаточно сил, чтобы нанести решающий удар по Западу и уничтожить его.

Он утверждал, что после окончания войны в мире уже будет царить Люцифер. Это произойдет из-за того, что люди якобы разочаруются в Христианстве.

На том же портале вспомнили и о трудах ясновидящего из германской Баварии Алоиса Ирльмайера, который скончался в 1959 году. Он предупреждал, что Третья мировая вспыхнет неожиданно, а предшествовать ей будет очень плодородный год. Он станет предвестником страшных событий. Говоря о дате конфликта, провидец утверждал, что в ней будут содержаться цифры – 8 и 9.

При этом он утверждал, что начнутся масштабные боевые действия на территории Монголии. Китай якобы захватит Индию и применит бактериологическое оружие. А еще будут масштабные столкновения между Турцией и Ираном.

Не отстают в анализе предсказаний пророков и Belnovosti. Они вспомнили о сказанном Мишелем Нострадамусом. Специалисты установили, что он увидел в 2019 году начало глобального конфликта. Он якобы перерастет в Третью мировую войну. При этом он утверждал, что местом начала боевых действий станет Европа. А если точнее, - Франция. Новая мировая война, если верит предсказаниям Нострадамуса, продлится 27 лет. При этом она может завершиться на два года ранее.

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