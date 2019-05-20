Попавшей в немилость в Прибалтике Валерии неожиданно помогли

Кроме нее в черном списке оказались еще десяток звезд

Евросоюз хочет помочь российским артистам вернуться на европейскую сцену. Соответствующий документ к рассмотрению принял Европарламент.

В черном списке отказались Валерия, Олег Газманов, Григорий Лепс, Дмитрий Певцов, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, а также ряд других музыкантов и артистов. Введенные Евросоюзом антироссийские санкции не распространяются на этих артистов, тем не менее страны Балтии своевольно решили не впускать их на свои концертные площадки.

"Проблема в том, что попавшие под незаконные местные санкции российские медийные персоны не имеют никакой возможности защищать свои права в Европе", - рассказал изданию "Дни.ру" эксперт и один из авторов петиции Вадим Манукян.

Чтобы помочь артистам, эксперт Совета по развитию информационного общества обратился в латвийское объединение политических партий "Новое согласие". Артистам нужно дать возможность передвигаться внутри шенгенской зоны, отметил Манукян.