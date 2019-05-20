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Володин провел встречу с лидером Киргизии

14:52
  • понедельник
  • 20 мая 2019

Она прошла в Бишкеке в рамках рабочего визита российской делегации

Роль парламентского взаимодействия в развитии отношений России и Киргизии обсудили председатель Госдумы Вячеслав Володин и президент республики Сооронбай Жээнбеков. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Встреча прошла в Бишкеке в рамках рабочего визита российской делегации. Володин передал главе Киргизии слова приветствия от Владимира Путина. Отметил, что встречи лидеров придают динамику отношениям двух стран. Сегодня российские парламентарии принимают участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ. По предложению Вячеслава Володина, следующая сессия пройдёт осенью в столице Армении. Также Госдума направит делегацию в Казахстан для наблюдения за ходом выборов президента страны. Они пройдут 9 июня.

"Это служит в том числе и хорошим поводом для того, чтобы сближать позиции, обсуждать межпарламентскую повестку, но во главе всё-таки вопросы, связанные с гармонизацией законодательства, сближением законодательства в области коллективной безопасности", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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