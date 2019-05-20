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Кличко явился на инаугурацию Зеленского в нелепом виде

14:08
  • понедельник
  • 20 мая 2019

Экс-боксер вновь воспользовался велосипедом

Мэр Киева Виталий Кличко вновь похвастался в соцсетях своим умением управлять велосипедом. Именно на двухколесном транспортном средстве он посетил инаугурацию Владимира Зеленского 20 мая.
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В Facebook глава украинской столицы написал, что по городу в понедельник передвигаться сложно. Поэтому, на первую встречу, а затем, на инаугурацию он поехал на велосипеде.

При этом вид у бывшего боксера был откровенно нелепый. Ряд пользователей пошутил, отметив, что политик мог отобрать велосипед у ребенка. Настолько он кажется маленьким по сравнению с самим Кличко. Кроме того, кто-то предположил, что велосипед электрический.

Виталий Кличко ранее часто пропагандировал велосипед как основное транспортное средство для передвижений по городу. Правда, в 2016 году он неожиданно упал с него по дороге на работу. Перелетев через руль, киевский градоначальник упал на землю прямо в центре города. Прохожие побежали помогать ему, но тот без посторонней помощи встал, вновь сел на свой транспорт и поехал в сторону мэрии.

В понедельник, 20 мая, прошла церемония инаугурации Владимира Зеленского. Новый президент заявил, что перед ним и его командой стоит первоочередная задача – прекратить войну на Донбассе и вернуть утраченные территории. Кроме того, Зеленский объявил о роспуске Верховной рады VIII созыва и призвал генерального прокурора, главу СБУ и министра обороны сложить свои полномочия.

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