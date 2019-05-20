Эти привычки уничтожают смартфон

Он может даже взорваться

Смартфоны давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Люди ложатся с ними спать, ездят с ними в общественном транспорте и просто живут в них. Так что, поломка гаджета может стать настоящей катастрофой для пользователя.

Таким образом, людям стоит навсегда запомнить, чего не стоит делать со своими электронными друзьями, если они не хотят распрощаться с ними навсегда. Именно поэтому эксперты составили список из самых распространенных привычек, наносящих вред гаджетам.

Самым распространенным способом оказались физические повреждения в результате неосторожных действий владельцев. В частности, смартфоны роняют. Кроме того, многие любят делать селфи у воды и на глубине, надеясь на защиту гаджета от влаги. Но в итоге телефон попросту топят, пишет "Газета.Ru".

Нельзя мыть влагостойкие устройства под струей воды. Ее напор обеспечивает точечное давление. В результате оно приводит к попаданию жидкости внутрь.

Как ни странно, заряжать смартфон ночью тоже не стоит. Тут в дело вступает человеческий фактор. Владелец пытается поставить телефон на зарядку, но в темноте не видит разъем. В итоге он не может попасть в него с первого раза, что приводит к его деформации. Не нужно пользоваться и дешевыми кабелями от зарядки. Из-за них может повредиться аккумулятор.

Бывает, что гаджеты перегреваются. Это происходит, если смартфон накрыть одеждой или положить его под подушку во время зарядки. Также не нужно ждать, пока аккумулятор разрядится до 0%. Гаджет лучше заряжать при 15–20%.

Наконец, эксперты предупреждают, что ни в коем случае нельзя использовать неизвестные аккумуляторы, которые покупаются у непроверенных продавцов. В сочетании с некачественным проводом и "левой" зарядкой аккумулятор может загореться или даже взорваться.

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