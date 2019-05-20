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Путин обсудил с Кобылкиным нацпроект "Экология"

15:14
  • понедельник
  • 20 мая 2019

В частности, речь зашла о проблемах Байкала

Проблемы экологии обсудил в понедельник Владимир Путин. В Ново-Огарёве президент провёл рабочую встречу с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным, передает "ТВ Центр".

Он рассказал главе государства о ходе реализации одного из крупнейших нацпроектов "Экология". В его рамках предстоит рекультивировать около двухсот свалок. Многие из них министр оценил как сложные. Работы по 50 уже ведутся. Планируется построить 220 заводов по сортировке и переработке отходов. Также в планах ремонт очистных сооружений на Волге. Большая их часть давно нуждаются в реконструкции.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Министерство природных ресурсов и экологии приступило к реализации национального проекта "Экология", он состоит из 11 федеральных проектов, мы делим их на пять групп: это коммунальные отходы, реформа; это вода; воздух; биоразнообразие и НДТ - наилучшие доступные технологии. По озёрам нашим уникальным, по Байкалу, Вы знаете, там очень большие накопленные проблемы. Нам также предстоит БЦБК [Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат] рекультивировать, убрать накопители шлама, они сегодня в тяжёлом состоянии, конечно, угрожают экологии Байкала", - сказал Кобылкин.

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