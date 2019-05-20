Кремль прокомментировал "достаточно высокие" результаты Лазарева на "Евровидении"

Наш артист занял третье место, но считает, что к России отнеслись предвзято

В Кремле следили за результатами песенного конкурса "Евровидение", который прошел в Тель-Авиве, и прокомментировали "бронзу" Сергея Лазарева.

Результат нашего участника "достаточно высок", отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Что касается предвзятого отношения к России, о котором ранее говорил Лазарев, то спикер Кремля не стал его комментировать, пишет ТАСС. "Наверное, как-то квалифицированно может что-то сказать министерство культуры на этот счет", - отметил Песков.

Конкурс "Евровидение" прошел в ночь на 19 мая в Тель-Авиве. Россиянин Сергей Лазарев занял третье место. На втором оказался представитель Италии. Победителем оказался певец из Нидерландов Дункан Лоуренс.

Итоги конкурса могут пересмотреть из-за того, что Лоуренс исполнил песню, которая уже была в его репертуаре, что запрещено правилами конкурса.