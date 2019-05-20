7 странностей последней серии "Игры престолов"

Торопливые сценаристы подпортили сказку о Семи Королевствах

Шестая серия восьмого сезона "Игры престолов" поставила точку в многолетней борьбе за Железный трон. Финал самого популярно сериала в истории ТВ не всем пришелся по душе. И дело тут не только в киноляпах, но и в сомнительных сюжетных ходах.

Многим фанатам показалось, что авторы "Игры престолов" скомкали финал и упростили характеры персонажей. Например, им не понравилась та стремительность, с которой Дейнерис Таргариен превратилась из мудрой и милосердной правительницы в фанатичного тирана, по сравнению с которым Король Ночи показался плюшевым зайчиком. Более миллиона недовольных телезрителей подписали петицию с требованием переснять заключительный сезон. Нет никаких сомнений, что после выхода последней серии подписей станет еще больше.

Какие люди - и без охраны!

Поступки некоторых героев сериала вызывают недоумение. Карлик Тирион Ланнистер, который в начале последней серии бродит по разрушенной Королевской гавани вместе с Джоном Сноу и его солдатами, решает найти своего брата и в одиночку отправляется в подземелье Красного замка. Он отказывается взять с собой телохранителей, хотя Дейнерис Таргариен уничтожила отнюдь не всех солдат Серсеи Ланнистер. Да и дикие дотракийцы с мародерствующими северянами могут представлять опасность для одинокого полурослика. По всей видимости, сценаристы хотели потрепать нервы поклонникам Питера Динклэйджа и предоставить ему очередную возможность продемонстрировать свой богатый актерский талант, пролив слезы над телами брата и сестры.

Кстати, в предпоследней серии Джейме и Серсея погибли при частичном обрушении замка. Судя по тем кадрам, любовники оказались глубоко и надолго погребены под грудой камней. Однако Тириону Ланнистеру не составило никакого труда отыскать среди завалов своих родных, лежавших в изящной позе (брат прильнул к животу беременной сестры) и без серьезных травм. Словно их не завалило, а припорошило упавшими с потолка булыжниками.

Еще одним героем, который почему-то остался без охраны, оказалась Дейнерис. Покончив с ратными делами и толкнув речь перед своими верными войнами, она уединяется в тронном зале Красного замка. Там находится цель всей ее жизни - Железный трон, чудом уцелевший при обрушении здания. Вы можете сказать, что обезумевшую королеву сторожит ее дракон и что такой защиты вполне достаточно. Однако ни для кого из героев фэнтезийной саги не секрет, что огнедышащий Дрогон признал Джона Сноу за своего второго хозяина. Не секрет также, что законный наследник Железного трона шокирован жестокостью Дени и может представлять для нее угрозу. Мать драконов ослеплена, но не столько любовью к Джону, сколько жаждой власти. Она не могла не понимать, что ее любовник, умерший и воскресший ради спасения человечества от Короля Ночи, способен пойти на крайние меры для предотвращения объявленной ею тотальной войны. Тем не менее она осталась без своих телохранителей и избавила авторов "Игры престолов" от придумывания более правдоподобной сцены убийства Дени.

Судьбоносная встреча

Представительница рода Таргариенов отправила Тириона под арест, но позволила Сноу навестить многомудрого карлика, который фактически уговорил его убить свою зарвавшуюся возлюбленную. Что за неосмотрительность, Дени? Если до разговора с полуросликом Джон только сомневался в адекватности Дейнерис, то после него бастард Эддарда Старка уже принял решение - решение противостоять тиранше, если она откажется внимать голосу разума. Куда логичнее было бы, если бы Дэни казнила непокорного полумужа на площади перед своими войсками и уберегла своего добросердечного возлюбленного от речей предателя. Но это был бы уже совсем другой сериал.

Что творит Серый Червь?

Если кто-то и должен был охранять Дейнерис Таргариен, так это командир Безупречных, который почти всегда держался поблизости от своей госпожи. Однако вместо этого Серый Червь марает руки, расправляясь с плененными войнами Серсеи Ланнистер. В одной из сцен Джон Сноу безуспешно пытается остановить безжалостного евнуха, который резал безоружных защитников города, как кур. Неужели не нашлось палача рангом пониже?

Удивляет и то обстоятельство, что Серый Червь, который после смерти своей возлюбленной Миссандеи жил ради мести и ради блага своей королевы, пощадил предателей - Тириона Ланнистера и Джона Сноу. Впрочем, плевать на своевольного карлика. Тот просто ослушался Дени и освободил своего брата вопреки ее воле, но Джон Сноу отправил Мать драконов к праотцам! Такое бы не простил и сам Сноу, несмотря на всю его няшность. Однако сценаристы не захотели злить фанатов мрачной концовкой и не позволили Серому Червю самостоятельно свершить правосудие.

Вместо этого предводитель Безупречных и дотракийцев, распоряжающийся в Королевской гавани, повез Тириона Ланнистера на суд и молча стоял в сторонке, пока лорды с подачи плененного карлика решали судьбу Семи Королевств. Затем Серый Червь безропотно согласился отплыть со своими солдатами восвояси, когда ему пообещали отправить Джона Сноу в почетную ссылку за Стену. Как это ни печально, но в последнем сезоне персонажа Джейкоба Андерсона низвели до уровня статиста, вей вклад в развитие сюжета не превышает того, что внес дракон Дрогон.

Добрый дракон

Недавно Дрогон лишился двух братьев, а теперь еще и матери. Они понимали друг друга без слов, они были единым целым. Увидев тело Дейнерис Таргариен, он по-собачьи ее обнюхивает и протяжно ревет. Фантастическая рептилия рвет и мечет, но почем-ту проявляет нечеловеческое добродушие по отношению к убийце. Сценаристы заставляют его сжечь символизирующий власть Железный трон и тем самым объяснить непонятливым зрителям, что Дени стала жертвой своих амбиций. Довольно необычное поведение для твари, воровавшей овец на завоеванных территориях. Аккуратно взяв тело своей матери, Дрогон улетает в неизвестном направлении. Видимо, в те края, где придумывают более правдоподобные сценарии для сериалов.

Дотракийцы-пешеходы

После смерти Дени зрителям показывают суд над Тирионом, который произошел спустя несколько месяцев. Все это время Безупречные и свободолюбивые дотракийцы каким-то образом сосуществовали бок о бок в разрушенной Королевской гавани. Остается только догадываться, почему кочевой народ, оставшись без своей повелительницы, не разругался с молчаливыми евнухами-убийцами, не выбрал себе нового лидера и не отправился на поиски лучшей жизни. Дотракийцев словно подменили. На последних кадрах можно увидеть двух войнов, которые идут по набережной на своих двоих, тогда как раньше кочевники считали великим позором передвигаться пешком.

Да здравствует Бран! Прощай, Джон!

Как ни удивительно, но никто из лордов Вестероса не выступил против кандидатуры Брана Старка на роль правителя. Молодой калека, который постоянно витает в облаках, будет управлять целым континентом. Точно ни у кого нет возражений? Многие фанаты "Игры престолов" предсказывали именно такой исход событий, однако он не мог удовлетворить всех лордов Вестероса с их подчас разнонаправленными интересами. А вот фанатов сериала наверняка не устроит решение новоизбранного короля отправить Джона Сноу за Стену. Зачем наказывать человека, который избавил миллионы людей от гибели? И почему никто не вспомнил о том, что Джон - законный наследник Железного трона?..