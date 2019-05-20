Названы самые хамские города России

Многие из них находятся за Уралом
Маркетинговое агентство ZOOM MARKET обнародовало список самых хамских городов России. В лидерах – Пермь, Челябинск и Саратов.
При этом больше всего хамского отношения граждане терпят на рынках и магазинах, на улице и в общественном транспорте. Вопреки расхожему мнению, меньше всего россиянам хамят в муниципальных учреждениях.
Впрочем, многие известные уроженцы Перми засомневались в объективности этого рейтинга. "Мы самый хамский город? Нет! У нас в Перми много матерятся, но не хамят", - заявила URA.Ru актриса Юлия Колмогорова-Гришнина.
В феврале этого года эксперты назвали российские регионы с самым высоким качеством жизни. Это Москва, Подмосковье и Петербург.