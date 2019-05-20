"Я с тобой играть не буду": "Уральские пельмени" разругались из-за храма

Юлия Михалкова с головой окунулась в скандал в Екатеринбурге

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова рассказала, что ситуация со строительством храма в Екатеринбурге вызвала споры в творческом коллективе "Уральские пельмени".

"Даже наш дружный коллектив "Уральских пельменей" не обошла стороной эта буря, - написала телезвезда в своем Instagram. - Репетиции прерывались громкими спорами: "Я за это, а я за то! Тогда я с тобой в номере играть не буду, бу-бу-бу", - вот такие "диалоги".

По словам Юлии Михалковой, целую неделю она общалась с людьми, представляющими разные взгляды на эту ситуацию. Артистка даже сходила к драматическому театру, где выступают противники строительства храма. Как сказала Михалкова, в этой истории сплелись воедино "смех, отчаяние, волнение, холодный расчет и горячность", однако ей не удалось увидеть там одного - любви. "Но ведь Любовь - это самое главное, основа основ. Не в этом ли ответ на вопрос, почему все произошло так, как произошло? Не в этом ли причина, что вместо диалога все это время было два монолога?" - задалась вопросом звезда "Уральских пельменей".

Ранее сообщалось, что строительство храма святой Екатерины в екатеринбургском сквере приостановили после того, как президент России Владимир Путин предложил опросить местных жителей. Противники строительства опасаются, что ради храма придется вырубить все деревья. Полиция арестовала более 20 участников протестных акций.