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Москвичей на этой неделе ждут погодные сюрпризы

16:34
  • понедельник
  • 20 мая 2019

В городе будет по-летнему жарко

Погода на этой неделе приготовила москвичам не мало сюрпризов. Как заявляют синоптики, погодная ситуация будет необычной.

В понедельник в Москве была июньская погода, а уже во вторник и среду город ждет июльская жара — воздух прогреется до +27 градусов. Осадков при этом не ожидается.

Однако во второй половине недели погода резко поменяется. Холодный атмосферный фронт принесет в столицу ливневые дожди с грозами и ветром. К пятнице столбики термометров опустятся до +15-20 градусов тепла. Ночью воздух не прогреется выше +10.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Его слова приводит агентство "Интерфакс".

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