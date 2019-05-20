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В рамках фестиваля "Николин день" в водоемы пустили 3300 корабликов

16:11
  • понедельник
  • 20 мая 2019

Фестиваль посетили больше 735 тысяч человек

Москвичи запустили в водоемы 3300 бумажных и деревянных корабликов в рамках фестиваля "Николин день". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фестиваль был посвящен морской тематике, поскольку Николай Чудотворец — покровитель мореплавателей и путешественников. Отправляя кораблики в плавание, участники делились добрыми пожеланиями, а также планами и мечтами, которые они надеются осуществить.

На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" Сергей Собянин рассказал, что фестиваль посетили больше 735 тысяч человек. Перед гостями выступили популярные уличные театры мира и музыканты.

"На Манежной площади работала "Почта Святого Николая", пожеланиями и поздравлениями обменялись 9000 человек. Прошло больше 150 мастер-классов и 210 показательных выступлений на памп-треке", - рассказал мэр.

Фестиваль "Николин день" проходил на восьми площадках Москвы с 17 по 19 мая.

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