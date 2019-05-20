Зеленский осчастливил красавицу-украинку

Украинский лидер проявил галантность

Новый президент Украины Владимир Зеленский, направляясь в администрацию главы государства, не оставил без внимания симпатичную женщину, которая несла службу в качестве патрульного. Глава Незалежной подарил ей цветы.

"Мне тут подарили цветы, можно я вам подарю", — сказал Зеленский. Видеозапись этого момента появилась в интернете.

В понедельник состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Россию не церемонию не приглашали. Новый президент заявил, что перед его командой стоит главная задача – прекратить войну на востоке Украины и вернуть утраченные территории. Также Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.