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Зеленский осчастливил красавицу-украинку

16:30
  • понедельник
  • 20 мая 2019

Украинский лидер проявил галантность

Новый президент Украины Владимир Зеленский, направляясь в администрацию главы государства, не оставил без внимания симпатичную женщину, которая несла службу в качестве патрульного. Глава Незалежной подарил ей цветы.

"Мне тут подарили цветы, можно я вам подарю", — сказал Зеленский. Видеозапись этого момента появилась в интернете.

В понедельник состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Россию не церемонию не приглашали. Новый президент заявил, что перед его командой стоит главная задача – прекратить войну на востоке Украины и вернуть утраченные территории. Также Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.

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