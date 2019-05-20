ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичи увидят полет МКС на вечернем небе

17:01
  • понедельник
  • 20 мая 2019

Станция всегда движется с запада на восток

В столице полет Международной космической станции можно будет наблюдать в темное время суток вплоть до 29 мая. Об этом сообщили в Московском планетарии.

По словам специалистов, чтобы увидеть МКС даже не понадобится мощный оптический прибор – телескоп или бинокль. Объект можно разглядеть невооруженным глазом – станция будет выглядеть как яркая и стремительно движущаяся звезда, пишет АГН "Москва".

Ранее ТВЦ.Ru рассказал, что любят есть космонавты на МКС. В космическом рационе порядка 250 блюд. При этом для каждого экипажа формируется свой рацион, исходя из пожеланий.

Читайте также:
Главное сегодня
МКС
МКС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.