Москвичи увидят полет МКС на вечернем небе

Станция всегда движется с запада на восток

В столице полет Международной космической станции можно будет наблюдать в темное время суток вплоть до 29 мая. Об этом сообщили в Московском планетарии.

По словам специалистов, чтобы увидеть МКС даже не понадобится мощный оптический прибор – телескоп или бинокль. Объект можно разглядеть невооруженным глазом – станция будет выглядеть как яркая и стремительно движущаяся звезда, пишет АГН "Москва".

Ранее ТВЦ.Ru рассказал, что любят есть космонавты на МКС. В космическом рационе порядка 250 блюд. При этом для каждого экипажа формируется свой рацион, исходя из пожеланий.