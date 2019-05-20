Дом в Италии и квартира в Британии: раскрыты доходы Зеленского

Новый президент Украины впервые опубликовал декларацию о доходах

Новый украинский лидер заработал в прошлом году около десяти миллионов гривен (порядка 370 тысяч долларов). Об этом говорится в декларации, которую обнародовало Национальное агентство по противодействию коррупции.

Основный источник дохода Зеленского – студия "Квартал 95" (около 160 тысяч долларов). Новый президент обладает весьма обширной недвижимостью в Киеве – у него дом площадью более 350 квадратных метров, 131-метровая квартира, земельный участок площадью 1200 квадратных метров, а также несколько парковочных мест. Кроме того, у главы государства есть несколько квартир в Киеве в совместной доле с супругой.

Есть информация в декларации и о зарубежной недвижимости нового украинского лидера. Так, на него оформлен дом в Италии и квартира в Великобритании.

У Зеленского также имеется валюта на банковских счетах и в виде наличных – всего порядка 630 тысяч долларов и более 100 тысяч евро. Президент является собственником автомобиля Land Rover.

Инаугурация Владимира Зеленского состоялась в понедельник, 20 мая. Новый президент первым делом объявил о роспуске Верховной Рады.