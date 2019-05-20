Правительство Украины подчинилось Зеленскому

Министры Гройсман и Полторак объявили о своей отставке

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, занимавший этот пост с 2016 года, объявил о намерении оставить свою должность в среду, 22 мая, после заседания правительства.

Как сообщает LIGA.net, Гройсман заявил на брифинге о своем увольнении: "Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства". Согласно украинскому законодательству, отставка премьера влечет за собой роспуск правительства.

Ранее в понедельник, 20 мая, подал в отставку министр обороны Украины Степан Полторак.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своей инаугурации, что своих постов должны лишиться генпрокурор Юрий Луценко, глава СБУ Василий Грицак и министр обороны Степан Полторак.

17 мая сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.