Нежности Зеленского с лысым другом попали на видео

Жизнерадостный президент продолжает отжигать

Президент Украины Владимир Зеленский перед тем, как вступить в должность, шел на инаугурацию и проходил мимо толпы поклонников. Это произошло уже у здания парламента, передает TVC.RU.

Сам Зеленский не стушевался, а активно общался с гражданами, а некоторым давал "пять". Тут к забору вышел его коллега из студии "Квартал-95" Евгений Кошевой. Увидев его, Зеленский неожиданно подпрыгнул и поцеловал того в лысину.

Возможно, это было сделано на удачу. Аналогичный ритуал периодически происходит в футбольном клубе "Зенит" из Санкт-Петербурга с другим украинцем. Речь идет о защитнике Ярославе Ракицком. Когда петербургский клуб зарабатывает штрафной удар во время матча, исполнять его берется сам Ярослав. Перед этим к нему подходит одноклубник - россиянин Магомед Оздоев. Он целует украинца в лысину. Как правило, после такого Ракицкий не промахивается.

В понедельник, 20 мая, в Киеве состоялась церемония инаугурации Владимира Зеленского. Новый президент заявил, что перед ним и его командой стоит первоочередная задача – прекратить войну в Донбассе, а также вернуть утраченные территории. А еще Зеленский объявил о роспуске Верховной рады VIII созыва и призвал генерального прокурора, главу СБУ и министра обороны сложить свои полномочия.

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