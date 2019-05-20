ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Нежности Зеленского с лысым другом попали на видео

18:57
  • понедельник
  • 20 мая 2019

Жизнерадостный президент продолжает отжигать

Президент Украины Владимир Зеленский перед тем, как вступить в должность, шел на инаугурацию и проходил мимо толпы поклонников. Это произошло уже у здания парламента, передает TVC.RU.

Правительство Украины подчинилось Зеленскому
Дом в Италии и квартира в Британии: раскрыты доходы Зеленского

Сам Зеленский не стушевался, а активно общался с гражданами, а некоторым давал "пять". Тут к забору вышел его коллега из студии "Квартал-95" Евгений Кошевой. Увидев его, Зеленский неожиданно подпрыгнул и поцеловал того в лысину.

Возможно, это было сделано на удачу. Аналогичный ритуал периодически происходит в футбольном клубе "Зенит" из Санкт-Петербурга с другим украинцем. Речь идет о защитнике Ярославе Ракицком. Когда петербургский клуб зарабатывает штрафной удар во время матча, исполнять его берется сам Ярослав. Перед этим к нему подходит одноклубник - россиянин Магомед Оздоев. Он целует украинца в лысину. Как правило, после такого Ракицкий не промахивается.

В понедельник, 20 мая, в Киеве состоялась церемония инаугурации Владимира Зеленского. Новый президент заявил, что перед ним и его командой стоит первоочередная задача – прекратить войну в Донбассе, а также вернуть утраченные территории. А еще Зеленский объявил о роспуске Верховной рады VIII созыва и призвал генерального прокурора, главу СБУ и министра обороны сложить свои полномочия.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Видео: жена Зеленского подражает Меланье Трамп

 

 

Новости по теме
Избранный президент Украины Владимир Зеленский
Избранный президент Украины Владимир Зеленский
Владимир Зеленский от радости перед инаугурацией поцеловал своего друга Евгения Кошевого в лысину
Владимир Зеленский от радости перед инаугурацией поцеловал своего друга Евгения Кошевого в лысину
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.